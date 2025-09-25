CaixaBank y ocho bancos europeos anuncian la creación de una 'stablecoin' vinculada al euro

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Se emitirá en la segunda mitad de 2026 y se creará un consorcio con un consejero delegado

BARCELONA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank --en colaboración con los bancos europeos ING, Banca Sella, KBC, Danske Bank, DekaBank, UniCredit, SEB y Raiffeisen Bank International-- ha anunciado la creación de una 'stablecoin' vinculada al euro, diseñada conforme al Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA) de la Unión Europea.

Este nuevo instrumento de pago digital, basado en tecnología 'blockchain', aspira a "consolidarse como un referente de confianza en el ecosistema financiero europeo", según ha anunciado este jueves la entidad bancaria en un comunicado.

La 'stablecoin' permitirá pagos y liquidaciones "casi instantáneos", de bajo coste y disponibles las 24 horas del día, incluyendo transacciones transfronterizas, pagos programables, mejoras en la gestión de la cadena de suministro y liquidación de activos digitales como valores y criptomonedas.

Estará regulada por el Reglamento MiCA de la Unión Europea, y se espera que se emita en la segunda mitad de 2026.

El consorcio de la 'stablecoin', con los bancos mencionados como miembros fundadores, ha constituido una nueva empresa en los Países Bajos, que solicitará licencia como institución de dinero electrónico y estará supervisada por el Banco Central neerlandés.

El consorcio está abierto a la incorporación de más bancos, y se prevé la designación de un consejero delegado "en un futuro próximo, sujeto a aprobación regulatoria".

"PASO IMPORTANTE"

La directora de Transformación Digital y Advanced Analytics de CaixaBank, Mariona Vicens, ha señalado que "la tecnología está transformando profundamente la infraestructura financiera" y los estándares para la realización de pagos y transacciones.

"Creemos que la iniciativa puede marcar un paso importante en la construcción de un ecosistema digital de pagos europeos robusto y confiable que refuerce la autonomía estratégica europea en el ámbito de los pagos", ha defendido.