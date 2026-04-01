CaixaBank pone a la venta la antigua sede de ICV en Barcelona por 1,75 millones

Archivo - El exportavoz de ICV en el Congreso Joan Coscubiela en la antigua sede del partido, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha puesto a la venta la antigua sede de ICV en Barcelona por 1,75 millones de euros, tras el cierre definitivo del concurso de acreedores del partido, informa 'Ara' este miércoles y han explicado fuentes conocedoras a Europa Press.

La sede fue comprada por ICV por 7,5 millones de euros, incluyendo reformas, que fueron financiados por CaixaBank, entidad que se ha quedado con la propiedad del inmueble tras el concurso.

La antigua sede cuenta con una superficie de 1.140 metros cuadrados en planta baja formado por dos fincas registrales, y también se puede alquilar por 10.730 euros al mes, según figura en el anuncio en el portal 'Building Center'.