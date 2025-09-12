CaixaBank, premiado como 'Banco Confirmador Líder 2025' por el Banco Asiático de Desarrollo

BARCELONA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha sido galardonado por primera vez como 'Banco Confirmador Líder' en los premios Trade and Supply Chain Finance Program (TSCFP) del Banco Asiático de Desarrollo (ADB, por sus siglas en inglés), un galardón que lo reconoce como el banco confirmador con mayor número de transacciones en el último año.

Adicionalmente, la entidad también ha recibido el 'Food Security Special Award', un premio compartido con el TBC Bank de Georgia por su participación como parte confirmadora en una operación de exportación de equipamiento para la cría de aves de Italia a Georgia, informa en un comunicado este viernes.

En concreto, entre julio 2024 y junio 2025, CaixaBank cerró 236 operaciones con el ADB, lo que representa un incremento del 32% respecto al mismo periodo del año anterior.

En 2024, CaixaBank cerró operaciones por más de 3.300 millones de euros en el marco de los programas de financiación para el comercio exterior con garantía de instituciones multilaterales.

En el continente asiático, donde cerca del tercio de las operaciones se formalizan con el ADB, CaixaBank alcanzó un volumen de más de 1.600 millones de euros, lo que supone un incremento del 30% respecto al año anterior.