CaixaBank, premio de Global Finance al Mejor Banco Digital para Particulares en España

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank en la Avenida Diagonal de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha sido galardonada con el premio de Global Finance al Mejor Banco Digital para Particulares en España, informa en un comunicado este lunes.

Este premio reconoce el modelo de relación digital con sus clientes como "uno de los más avanzados del mercado" y pone de relieve la apuesta de combinar innovación tecnológica, inteligencia artificial y seguridad.

La entidad también ha obtenido otros cuatro reconocimientos en esta edición: Mejor Aplicación Móvil de Banco en España, Mejor Diseño de Experiencia de Usuario (UX) en España y los premios a Mejores Ofertas de Productos Online, tanto en España como en Europa Occidental.

El banco ha explicado que estos premios refuerzan "su posicionamiento como referente en innovación financiera por su propuesta digital para particulares".

Además, ha añadido que los galardones reconocen su estrategia digital, que ha afirmado que ofrece "una oferta personalizada para cada cliente".