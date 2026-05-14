CaixaBank realiza su primera emisión en Australia y capta 1.000 millones de dólares australianos

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank en la Avenida Diagonal de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 May. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha realizado su primera emisión en Australia, con la emisión de dos bonos Senior-Preferred que suman 1.000 millones de dólares australianos (618,5 millones de euros), informa en un comunicado este jueves.

La operación se ha estructurado en dos tramos, ambos con vencimiento a 5 años y formato bullet, sin opción de amortización anticipada.

El primer tramo es a tipo fijo y ha alcanzado un importe de 400 millones de dólares australianos (247,4 millones de euros) con un precio final de 107 puntos básicos sobre el benchmark australiano (SQ ASW), tras partir de un precio indicativo inicial de 115 puntos básicos, y el cupón para este tramo ha quedado fijado en el 5,801%.

El segundo tramo es a tipo variable por un importe de 600 millones de dólares australianos (371,1 millones de euros), con un precio final de 107 puntos básicos sobre el 3mBBSW, desde el mismo nivel inicial de 115 puntos básicos.

CaixaBank ha explicado que la demanda conjunta de ambos tramos ha superado los 3.000 millones de dólares australianos (1.855 millones de euros), lo que ha permitido una compresión del 'spread' hasta 107 puntos básicos.