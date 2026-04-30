CaixaBank reduce su capital social en un 0,69% con la amortización de acciones propias

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank en la Avenida Diagonal de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de CaixaBank ha aprobado la reducción del capital social de la entidad en un 0,69% (48,6 millones de euros) mediante la amortización de la misma cantidad de acciones propias, con un valor nominal de un euro cada una, informa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores este jueves

Así, el capital social del banco tras la operación queda en 6.975,9 millones de euros, y la entidad ha explicado que esta reducción no supone devolución de aportaciones a los accionistas.

La reducción de capital se realiza con cargo a la cuenta de prima de emisión o, en su caso, otras cuentas de reservas de libre disposición, mediante la dotación de una reserva por capital amortizado por un importe igual al total del valor nominal de las acciones que se amortizan, ha añadido CaixaBank.