CaixaBank Research ve un efecto "limitado" de la guerra de Irán si se alcanza un acuerdo pronto

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank en la Avenida Diagonal de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank Research ha previsto que el impacto económico de la guerra de Irán tenga un efecto "limitado" si se alcanza un acuerdo a corto plazo y el transporte de mercancías vuelve a fluir con relativa rapidez por el estrecho de Ormuz, en su Informe Mensual de mayo, publicado este lunes.

Ha añadido que este escenario "no solo es plausible, sino que podría ser el más probable" y ha señalado que la reacción de los mercados, que ha definido de contenida, apunta en esta dirección.

"De materializarse este escenario, la economía española podría mantener un notable dinamismo", ha añadido la entidad, que ha dicho que el punto de partida es sólido y que así lo confirman los principales indicadores del primer trimestre como el producto interior bruto (PIB) o la encuesta de población activa (EPA).

El ente ha explicado que los indicadores de alta frecuencia sugieren que esta inercia se ha mantenido al inicio del segundo trimestre.

"Con este punto de partida, si el conflicto se resolviera con rapidez y los precios de la energía se distensionaran, el nuevo shock no debería afectar de manera muy material a la economía española", ha afirmado.

Así, la previsión es que el crecimiento de la economía española a final de año "probablemente acabaría siendo inferior al 2,4%" previsto anteriormente, pero todavía por encima del 2%.

De todos modos, si la situación se prolonga, algunos países podrían sufrir desabastecimiento de petróleo o gas, por lo que la reacción de los mercados "difícilmente seguiría siendo tan complaciente, los precios de la energía se tensionarían y la confianza de los hogares acabaría viéndose afectada".

IA

La entidad ha dedicado una parte del dossier a la inteligencia artificial (IA), que "se está convirtiendo en un área prioritaria de competencia económica entre las grandes potencias".

Ha señalado que Estados Unidos y China están encarando esta nueva tecnología con estrategias diferentes, mientras que "Europa, ante el riesgo de quedar rezagada, refuerza el debate sobre el equilibrio entre regulación, competitividad y escala".

También analiza la adopción de la IA por parte de las empresas españolas y "cómo puede afectar al crecimiento de la productividad y al mercado laboral".

En este sentido, señala que las estimaciones agregadas cambian "mucho" según las previsiones de qué tareas se verán afectadas por esta tecnología, aunque ve razonable mejoras de productividad a medio plazo de un punto porcentual en Estados Unidos y 0,5 puntos porcentuales en Europa.

"No sería una revolución instantánea, pero sí un cambio de gran magnitud para el crecimiento potencial. Eso es precisamente lo que están descontando los mercados financieros", apunta.