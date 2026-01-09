CaixaBank Tech supera los 1.600 empleados tras incorporar a 500 personas en 2025

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank en la Avenida Diagonal de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank Tech ha superado los 1.600 empleados tras incorporar a 500 personas durante 2025, de forma que continúa avanzando hacia el objetivo de alcanzar a los 2.000 profesionales en los próximos años, informa el banco en un comunicado este viernes.

La entidad ha destacado el desarrollo del hub tecnológico en Sevilla, "que se ha convertido en un centro de referencia para el desarrollo de software", y que ha pasado de 50 a 140 empleados.

Ha explicado que entre los profesionales más demandados para sus tres centros están los expertos en IA, Machine Learning Engineers, Data Scientits, Ingenieros de Desarrollo de diferentes especializaciones, Arquitectos Cloud o Expertos en Seguridad, entre otros.

CaixaBank ha señalado su apuesta por la diversidad y la inclusión con iniciativas como los Premios WONNOW, en colaboración con Microsoft, para reconocer el talento femenino en carreras STEM.

CaixaBank Tech es la filial tecnológica de CaixaBank, que agrupa los equipos especializados en tecnología y sistemas del grupo financiero con el objetivo de impulsar y acelerar los proyectos de transformación tecnológica.