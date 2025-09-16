CaixaBank y la UPC se unen para conectar empresas y talento universitario

CaixaBank y la UPC se unen para conectar a empresas y talento universitario - CAIXABANK

El acuerdo cuenta con un programa formativo que empieza en el curso 2025-2026

BARCELONA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank, a través de su filial tecnológica CaixaBank Tech, y la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC), han firmado un acuerdo para formar parte de Connèxia UPC, el programa de la universidad para conectar las capacidades tecnológicas del centro con las necesidades del tejido productivo.

El acuerdo, firmado en Barcelona por el director general de CaixaBank Tech, Jesús Lanero, y el rector de la UPC, Francesc Torres, incluye entre otras acciones la formación de profesionales en el ámbito de la tecnología aplicada a los servicios financieros (Fintech), informa la entidad bancaria en un comunicado este martes.

Esta formación contempla la creación de tres microcredenciales universitarias, con una carga lectiva de seis créditos ECTS cada una de ellas, que abordan diferentes aspectos de la tecnología aplicada a las finanzas.

Una de las microcredenciales está centrada en el desarrollo de software (Full Stack), otra en el desarrollo de interfaces de usuario (Frontend) y una tercera versa sobre la programación de la parte del servidor (Backend).

Se trata de una formación de corta duración, que se imparte con un enfoque práctico y modular, orientada a adquirir conocimientos de manera rápida para responder a necesidades específicas y dirigida a perfiles técnicos, vinculados especialmente a las tecnologías de la información y comunicación (TIC).

PROGRAMA FORMATIVO

El programa formativo, que se impartirá a partir de este curso académico 2025-2026, está diseñado para avanzar por etapas y abordar así las distintas áreas de especialización.

Las tres microcredenciales universitarias se pueden cursar de manera independiente y, en caso de completarse las tres, el programa otorga un total de 18 créditos ECTS.

Cada una de las tres microcredenciales universitarias consta de 40 horas lectivas, con contenidos que incluyen tecnologías como JavaScript, React, Java Spring, Phyton, interfaces de programación de aplicaciones (APIs), arquitectura de servicios web o el despliegue con la plataforma de software Docker, entre otros.

La formación es semipresencial y se impartirá a través de la UPC School, entidad de la UPC dedicada al fomento y la promoción de las actividades de formación permanente, y consta de clases presenciales en ese centro, situado en el distrito 22@ de Barcelona, y de sesiones online.