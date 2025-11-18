CaixaBank Wealth Management galardona a Solti en los Premios de Filantropía

BARCELONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank Wealth Management ha galardonado al grupo de investigación contra el cáncer de mama Solti en la octava edición de los Premios de Filantropía que ha otorgado la dirección territorial Barcelona, informa este martes en un comunicado.

Los galardones reconocen a iniciativas que destacan por su trabajo "altruista y solidario" y por contribuir de forma significativa a mejorar la sociedad.

Solti es un grupo académico de investigación clínica y académica en oncología que lleva 30 años "impulsando el talento científico" y promoviendo ensayos innovadores para mejorar el pronóstico y la calidad de los pacientes con cáncer de mama.

"Su modelo pionero ha transformado la investigación clínica en nuestro país, destacando por iniciativas como el programa HOPE, que facilita el acceso equitativo de pacientes de todo el país a la medicina de precisión", ha añadido la entidad.

En total, CaixaBank Wealth Management ha entregado once premios, uno por cada dirección territorial, que recibirán 5.000 euros para apoyar su causa.