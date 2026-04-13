Archivo - Oficina de CaixaBank Wealth Management. - CAIXABANK - Archivo

BARCELONA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank Wealth Management incrementó en 2025 un 11% sus activos bajo gestión en Barcelona respecto al año anterior hasta alcanzar los 45.000 millones de euros "gracias al impulso del asesoramiento independiente", informa la entidad este lunes en un comunicado.

El área de banca privada de CaixaBank ha cerrado el ejercicio 2025 en Barcelona "con crecimientos en sus principales magnitudes, gracias a su fuerte actividad comercial y a su decidida apuesta por el asesoramiento independiente y la innovación de productos y servicios en el ámbito de la gestión patrimonial".

Durante el año, también se ha incrementado el número de clientes hasta llegar a 38.667 clientes, un 8% más que el año anterior.

"CaixaBank cuenta con la mayor red comercial del sector financiero en España, a la que se suman, en Barcelona, 12 centros específicos de Wealth Management y 1 centro exclusivo Global Wealth", explica la entidad que, además, ha seguido reforzando al equipo hasta llegar a los 257 gestores.

La directora de CaixaBank Wealth Management, Belén Martín, ha asegurado que "2025 ha sido un año de crecimiento para la división, que se ha visto beneficiada por la apuesta del grupo por el mejor asesoramiento y la tecnología más avanzada", lo que les permite avanzar a las necesidades de sus clientes.

INNOVACIÓN

Por otro lado, CaixaBank Wealth Management ha mantenido su apuesta por la innovación y, tras el lanzamiento de la plataforma GPS en 2024 y su despliegue en 2025 en toda la red comercial, la entidad ha creado el servicio Advisory GPS con 2.500 clientes y un saldo de más de 700 millones de euros.

En el último ejercicio, el área de CaixaBank Banca Privada evolucionó en CaixaBank Wealth Management (WM), una nueva nomenclatura que busca poner en valor su visión transversal y su posicionamiento como "entidad pionera e innovadora", y que ha lanzado Family Governance, un servicio de asesoría integral en gobernanza familiar para familias empresarias.