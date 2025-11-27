CaixaForum+ e IrsiCaixa estrenarán el lunes el documental 'RED' sobre la memoria y futuro del VIH

Una imagen del rodaje del documental 'RED' - FUNDACIÓN 'LA CAIXA'

CaixaForum+ e IrsiCaixa estrenarán el lunes 1 de diciembre (Día Mundial del Sida) el documental 'RED', que aborda las conexiones entre la ciencia, la memoria y el futuro del VIH.

El documental invita a recorrer los 40 años transcurridos desde que se detectaron los primeros casos de VIH, "de la mano de quienes han vivido la epidemia en primera persona y de quienes hoy trabajan para transformarla", informa la Fundación La Caixa en un comunicado.

La producción narra los avances científicos realizados en estas décadas, sumados a testimonios personales y activismo, con la colaboración de IrsiCaixa, centro impulsado conjuntamente por la Fundación La Caixa y la Conselleria de Salud de la Generalitat.

En 30 años, IrsiCaixa "ha pasado de ser el primer centro monográfico de VIH en España a convertirse en un instituto de prestigio internacional referente en infecciones e inmunidad que aplica su conocimiento a nuevos retos de salud".

ESTRENO Y PLATAFORMA

Dirigido por Alejandro Marín, Carmen Menéndez y Pol Mansachs, 'RED' se estructura en tres partes --recuerdo, estigma y desafíos del futuro-- y estará disponible en la plataforma CaixaForum+ a partir del lunes.

El documental se estrenará ese mismo día en un acto celebrado en CosmoCaixa a las 18 horas con la proyección del documental y una mesa de debate.

En la presentación participarán el investigador principal de IrsiCaixa y profesor ICREA, experto en estrategias de curación del VIH, Javier Martínez-Picado; la investigadora principal de IrsiCaixa y directora científica del Instituto de Investigación Germans Trias i Pujol (IGTP), experta en inmunología y vacunas, Julia García Prado; la sexóloga y mediadora de familia y salud comunitaria Sara del Arco, y el escritor y activista LGTBIQ+ y de la respuesta al VIH, Gustavo Pecoraro.

DECONSTRUIR EL ESTIGMA

"La forma del lenguaje ayudó a construir un estigma que aún no hemos deconstruido. Antes se hablaba de muerte, culpables y amenaza", explica María José Fuster, activista, científica psicosocial y profesora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), y una de las participantes en el documental.

El codirector Alejandro Marín ha dicho que trabajar en la documentación y compartir experiencias con los protagonistas le hizo ver la cantidad de información que no se retiene "y lo importante que es explicarla para que el mundo tenga una visión del VIH informada y real".

Para la investigadora de IrsiCaixa y voz científica en 'RED', Julia García Prado, "la ciencia ha avanzado enormemente en el tratamiento, la prevención y la búsqueda de curación" pese a que el VIH sigue siendo un virus complejo, capaz de atacar el sistema inmunitario, mutar con rapidez y esconderse de las defensas.

ENCONTRAR LA CURACIÓN

El director de IrsiCaixa, Bonaventura Clotet, participa en 'RED' y ha afirmado que "la tarea pendiente es encontrar la curación", y también ha constatado textualmente que los virus fueron los primeros en aparecer y probablemente serán los últimos en abandonar la Tierra.

La Fundación La Caixa está impulsando la creación del CaixaResearch Institute, "el primer centro de investigación de España focalizado en la investigación de la inmunología".