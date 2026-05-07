CaixaGuissona cierra 2025 con un beneficio neto de 19,3 millones, un 23,4% más

Archivo - Oficina de CaixaGuissona en Manresa (Barcelona) - CAIXAGUISSONA - Archivo

LLEIDA 7 May. (EUROPA PRESS) -

CaixaGuissona ha cerrado el ejercicio 2025 con un beneficio neto "récord" de 19,3 millones de euros, lo que supone un alza del 23,4% respecto al año anterior, habiendo superado los 108.000 clientes, de los cuales 12.312 se han incorporado en el último ejercicio, informa este jueves en un comunicado.

La cifra de negocio de la compañía, que integra depósitos y préstamos gestionados de clientes y socios, se ha elevado hasta 2.678 millones de euros, un 16,6% más que en 2024, mientras que los activos administrados han alcanzado 2.275 millones de euros, un 16,7% más.

El director general de la entidad, Martí Bravo, ha destacado que los resultados del ejercicio confirman la solidez del modelo y la capacidad de CaixaGuissona de "continuar creciendo con criterio, eficiencia y una propuesta de valor clara y diferencial".

El patrimonio neto de CaixaGuissona se situó en 150 millones de euros, la ratio de solvencia CET1 ha sido de un 21,54% y la ratio de morosidad de ha mantenido en un 1,46%, "por debajo de la media del 2,71% del sistema bancario español".

La entidad ha destacado, además, la evolución del crédito concedido a clientes, que ha crecido un 14,95%, mientras que el capital crediticio aumenta un 83% y un 29% el número de operaciones formalizadas, hasta 221 millones de euros concedidos.