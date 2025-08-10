La calle Pedrosa en Barcelona ya es de plataforma única junto a los centros educativos

BARCELONA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha acabado las obras de pacificación con plataforma única en los entornos escolares de la calle Pedrosa (entre Palamós y Chafarines) en el barrio de la Trinitat Nova, informa este domingo en un comunicado.

Las obras financiadas por el Pla de Barris de la Trinitat Nova han costado 1.501.530 euros y han incrementado la accesibilidad segura en las diferentes sedes del Institut Escola Trinitat Nova, con más espacio verde y más espacios de sombra.

También se ha incrementado la seguridad por la circulación, al tratarse de una zona escolar, y el Ayuntamiento prevé que las nuevas aceras sean nuevos espacios de estancia, especialmente en los horarios de entrada y salida de los centros educativos.