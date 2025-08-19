La calle Progrés, primer premio de las fiestas de Gràcia (Barcelona) con sus adornos de 'correfoc'

BARCELONA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La calle Progrés se ha alzado este martes como ganadora del primer premio de las calles adornadas de la Festa Major del barrio de Gràcia de Barcelona de este año con su decoración de temática 'correfoc', que homenajea las agrupaciones de fuego del barrio.

Los galardones, que se han entregado en la plaza de la Vila de Gràcia, han reconocido con el segundo premio a la calle Mozart con su decoración de Sant Jordi ('La Jordina-La Rosa de Foc'), y el tercer puesto ha sido para la calle Jesús, que este año ha presentado una decoración que gira entorno de una 'cercavila' de fiesta mayor.

La primera teniente de alcalde de Barcelona y concejal del distrito de Gràcia, Laia Bonet, y la consellera de Cultura, Sònia Hernández, han asistido a la entrega de premios, en la que también se ha reconocido con una mención especial a la calle Verdi, cuyo decorado sufrió un incendio la noche del sábado.