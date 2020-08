Calvet se presentará a las primarias para ser candidato de JxCat "si se dan unas circunstancias"

Plantea constituir primero JxCat y decidir después si el PDeCAT se disuelve o se convierte en fundación

BARCELONA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet, ha asegurado que se presentará a unas posibles primarias para ser el candidato de JxCat a la Presidencia del Govern en las próximas elecciones catalanas "si se dan unas determinadas circunstancias".

"Si hay primarias, que yo defiendo que las haya, y se dan unas determinadas circunstancias, sí que me presentaría", ha dicho en una entrevista de Europa Press, después de que su nombre haya sonado en los últimos meses como uno de los posibles candidatos de JxCat en el caso de que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont no pueda o rechace encabezar la lista.

Calvet, que forma parte del grupo impulsor de JxCat --el nuevo partido impulsado por Puigdemont-- y ha sido nombrado como uno de los redactores de la ponencia organizativa en el congreso fundacional de la formación iniciado la semana pasada, ha defendido que las listas electorales y los cabezas de lista deben escogerse por un sistema de primarias "en el que por meritocracia uno se pueda presentar y pueda ser designado por sus compañeros".

El conseller ha afirmado que no puede "descartar nunca poder servir" a Catalunya a través del proyecto político con el que se identifica, pero que esta decisión la deben tomar todos los afiliados del nuevo partido.

Preguntado sobre las futuras elecciones en Catalunya, ha insistido en que la convocatoria de los comicios es una potestad exclusiva del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y que debe ser él quien decida, y ha sostenido que él como conseller tiene la obligación de trabajar "día a día sin pensar en una eventual fecha de elecciones".

"Como conseller de la Generalitat solo tengo una fecha en mente, que es el 21 de diciembre de 2021, cuando se acaba la legislatura", y ha subrayado que ahora su trabajo se centra en la reactivación económica tras la pandemia orientada a la agenda verde.

VE POSIBLE EL ACUERDO JXCAT-PDECAT

Pese haberse sumado al proyecto de Puigdemont, Calvet sigue siendo militante del PDeCAT, que defiende que ha sido una parte esencial en la formación del nuevo partido, pero que JxCat "es mucho más que el PDeCAT" porque ha conseguido aglutinar a más sectores comprometidos con la independencia.

Para él, JxCat ya existe y es una "realidad" porque ha sido el instrumento con el que se han presentado en todas las elecciones desde 2017, de manera que lo que hay que hacer ahora es organizarlo y darle forma de partido político.

El conseller se ha mostrado confiado en que será posible alcanzar un acuerdo entre las dos formaciones para evitar la ruptura, ya que hay "una inmensa mayoría de asociados al PDeCAT que ven en JxCat la herramienta para continuar sirviendo a la sociedad".

Considera que lo más importante ahora es constituir este nuevo partido y después será el momento de que los asociados del PDeCAT analicen qué hacer: "Lo esencial es hacer JxCat en positivo. Si tenemos que pensar demasiado en qué hacer con el PDeCAT nos sitúa en un contexto en negativo que no ayuda nada a lo que nos pide la sociedad, que es hacer JxCat en positivo".

En este sentido, la idea de Calvet es primero centrarse en la constitución de la nueva formación y que a lo largo de los próximos meses y "con las temporalidades que sean necesarias" los asociados del PDeCAT debatan y decidan qué hacer con el partido; una propuesta que va en la misma línea de la que plantearon Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn y Lluís Puig de constituir JxCat y seis meses después debatir sobre la posible disolución del partido encabezado por David Bonvehí.

"Será en este momento en el que los militantes del PDeCAT tendremos que reunirnos y decidir si queremos continuar disponiendo del PDeCAT como partido político o si queremos transformarlo en otra cosa, como podría ser una fundación o, incluso disolverlo. Pero esto lo tenemos que decidir los militantes", ha sugerido.

NO ROMPERÁ EL CARNÉ DEL PDECAT

Calvet ha rechazado romper el carné del PDeCAT, después de que el portavoz del partido, Marc Solsona, pidiera a los asociados que se habían sumado a JxCat dejar el carné, ya que los estatutos no contemplan la doble militancia.

"En ningún caso, yo soy asociado del PDeCAT desde el momento de su formación y me siento cómodo siendo del PDeCAT y formando parte de esta organización de JxCat", ha contestado al ser preguntado por si renunciará a su militancia en el partido de Bonvehí.

Ha añadido que los estatutos del PDeCAT sí que contemplan la doble militancia si se siguen unos determinados procedimientos y que el partido te autorice a ello, pero ha sostenido que no se debería llegar a este punto: "Yo creo que no tendríamos que llegar ni a debatir la eventual doble militancia".

"Es verdad que no sería coherente que, en el caso de que hubiera dos fuerzas políticas diferenciadas que se presentaran a unas elecciones, se mantuviese la doble militancia en los dos lados. Pero estoy seguro que esto no pasará, encontraremos la fórmula de presentarnos como JxCat, como ya venimos haciendo desde 2017, y que por tanto no sea necesario tener que dirimir sobre la doble militancia", ha concluido.