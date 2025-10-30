Calviño (BEI) anuncia 400 millones a investigación, innovación y fabricación de vivienda en la UE

La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, en una intervención telemática en la apertura de las jornadas 'Building Change: Boosting Innovation for Affordable and Sustainable Housing in Europe' - EUROPA PRESS

BARCELONA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, ha anunciado que el consejo de administración del BEI ha aprobado una dotación de 400 millones de euros para financiar "inversiones en investigación, innovación, digitalización y fabricación" de vivienda en la UE.

Así lo ha anunciado este jueves en una intervención telemática en las jornadas 'Building Change: Boosting Innovation for Affordable and Sustainable Housing in Europe', que ha abierto junto con el cuarto teniente de alcalde de Economía del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Valls.

Calviño ha asegurado que esta dotación se destinará al desarrollo y la competitividad de la cadena de valor en vivienda y apoyará "instalaciones de producción modular, sistemas digitales y otras inversiones transformadoras que puedan ayudar a construir viviendas más rápidas, baratas y ecológicas".

El objetivo es desplegar y probar soluciones innovadoras a gran escala "en colaboración con empresas de mediana capitalización y grandes empresas, ciudades, proveedores de vivienda, fabricantes y centros de investigación", ha detallado Calviño.

También ha recordado que, en verano, el BEI y Barcelona firmaron un préstamo de 1 millón de euros para viviendas sociales y energéticamente eficientes: "Las ciudades se encuentran en una posición única para actuar como catalizadoras del cambio", ha subrayado la también exministra española.

INNOVACIÓN, RENOVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

Ha explicado que desde el BEI quieren seguir trabajando en materia de vivienda a nivel europeo en tres ámbitos: el primero es la innovación, con apoyo a métodos de construcción, digitalización y adopción de nuevas tecnologías para impulsar la productividad y afrontar la falta de mano de obra.

También quieren incidir en la renovación de viviendas para que sean energéticamente eficientes y se reduzca así la huella de carbono y las facturas energéticas, y por último en la construcción, mediante la financiación de nuevos planes de vivienda asequible en la UE, "con especial atención a las familias jóvenes".

Calviño ha señalado que solo el 24% de las empresas de construcción en la UE aplican algún tipo de innovación, según una reciente encuesta del BEI, y ha reclamado revertir esta situación: "Las herramientas ya existen, por lo que ahora lo que necesitamos es una mayor escala, colaboración y financiación".

JORDI VALLS

Por su parte, el teniente de alcalde de Barcelona Jordi Valls ha anunciado la firma de un préstamo con el BEI de 113 millones de euros que permitirá aumentar el parque de viviendas públicas, y que supone una continuación de la firma de otros préstamos en este sentido en 2017 y 2021.

Ha equiparado la crisis provocada por el Covid-19 con la de la vivienda, y ha reclamado que la UE adopte "una respuesta que esté a la altura de la magnitud de la crisis" y aumentar la financiación y herramientas para las ciudades en este ámbito.

Valls ha asegurado que la UE va "en el camino correcto", y ha celebrado que el Consejo Europeo abordara la semana pasada por primera vez el problema de la vivienda y que la Comisión Europea vaya a publicar, a finales de año, su primer plan europeo de vivienda asequible.

Ha pedido que este plan sea "completo y ambicioso", que incluya las zonas con un mercado inmobiliario en crisis, una garantía de financiación ágil y suficiente para esas zonas y mayores herramientas para regular el mercado inmobiliario.

Valls ha señalado que para solucionar la situación de la vivienda se deben abordar cinco ámbitos: el dinero, el suelo, la densidad y la edificabilidad, la regulación y la innovación, y ha llamado a remar en la misma dirección para superar "juntos" esta crisis.