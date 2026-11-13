Calviño (BEI) llama a defender la democracia y sus instituciones, las normas y los derechos humanos

Archivo - La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, en una imagen de archivo - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, ha llamado a defender la democracia y sus instituciones, las normas y los derechos humanos, durante su participación telemática en la Jornada dels Economistes, que se celebra este viernes.

Calviño ha reiterado que "el multilateralismo está vivo y funciona, y Europa está en el corazón del nuevo orden mundial".

Ha dicho que muchos actores mundiales piden a Europa que refuerce su voz y construya puentes: "El compromiso con la paz y la estabilidad nos convierte en un socio fiable".

Ha destacado el "enorme potencial de Europa" y su capacidad para hacer realidad proyectos cuando los europeos trabajan juntos, y ha afirmado que el destino de Europa está en las manos de los europeos actuales.

Por otro lado, Calviño ha destacado que el BEI es un actor "fundamental" para financiar proyectos, y que es un motor de prosperidad y modernización de Europa, España y Catalunya.