Calviño (BEI) reivindica a las administraciones: "Estamos ahí cuando se nos necesita"

BARCELONA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, ha reivindicado el papel, para ella, fundamental de las administraciones públicas: "Estamos ahí cuando se nos necesita".

Lo ha dicho este viernes tras recibir el premio Public Figure of the Year 2024, entregado por la UPF-BSM, en un acto en el que también han participado el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la consellera de Economía y Hacienda de la Generalitat, Alícia Romero, y el director general de la UPF-BSM, José Manuel Martínez-Sierra.

Calviño ha señalado que el actual es un momento de intenso cambio tecnológico, político y social, y que Europa debe tener una voz fuerte en el nuevo orden mundial, algo que ha dicho que requiere de "liderazgos fuertes".

Ha explicado que los líderes actuales deben ser conscientes de que "el cambio es la nueva normalidad" y que es necesario ser flexibles y saber hacer frente a la incertidumbre.

MANTENER LA PERSPECTIVA

Calviño ha añadido la necesidad de saber mantener la perspectiva y ha dicho que "para liderar hay que levantar la cabeza, escuchar con atención y mirar alrededor".

Ha lamentado que hay un "sentimiento compartido de incertidumbre" e inseguridad, algo que ha explicado que afecta a la motivación y limita el ángulo de visión.

Además, la presidenta del BEI ha asegurado que es necesario "volver a los principios básicos: muchas cosas están cambiando, pero lo fundamental permanece".

AUTORIDADES

Collboni ha explicado que, de Calviño, ha aprendido que en el servicio público "lo relevante no es la tecnología o las infraestructuras. Lo que es relevante son las personas, el liderazgo y los valores en los que inspiran este liderazgo".

Ha agradecido la ayuda que ha recibido de Calviño en diferentes momentos de su carrera como político, en los que la presidenta de BEI le ha dado apoyo y dirección.

Por otro lado, ha destacado que el BEI es "una de las primeras instituciones europeas que ha entendido" que se debe dar una respuesta a los problemas de vivienda que tienen las grandes ciudades europeas.

Romero ha realizado la lectura de los méritos de Calviño y ha destacado su carrera profesional: "Para la mayoría de mujeres que estamos en política y en el ámbito económico has sido, eres y serás un referente".

Ha subrayado que Calviño ha luchado por valores como el liderazgo ético, la transformación social y la capacidad para comprometerse con la igualdad, especialmente la igualdad de género.

Ha puesto en valor el rigor, firmeza, empatía y proximidad que mostró durante su época como vicepresidenta del Gobierno, que, según ella, demuestran que con ellos "se puede hacer buena política y buena política económica".

MARTÍNEZ-SIERRA

En su discurso, Martínez-Sierra ha destacado la voluntad de Calviño de ser una servidora pública y su compromiso con este servicio público.

Ha dicho que ser servidor público "no está ni agradecido ni pagado" y ha destacado que Calviño ha dedicado su carrera profesional a puestos públicos para intentar mejorar la sociedad.