Calviño defiende una digitalización que otorgue más oportunidades y no genere más brechas

Prevé dedicar un tercio de las inversiones del plan de recuperación a la digitalización específicamente

BARCELONA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha defendido este jueves la necesidad de una digitalización que otorgue más oportunidades a nivel personal y profesional y que no genere nuevos sesgos y brechas.

Lo ha dicho este jueves durante su discurso de clausura en la presentación del libro 'Faster than the future. Facing the digital age' de la Digital Future Society, que reflexiona sobre los desafíos económicos, sociales y éticos que surgen de la emergencia digital latente.

"Queremos verter nuestra atención en este tema y que España sea uno de los principales líderes en conformar el futuro digital de esta manera", ha añadido, y ha deseado asistir a la próxima edición del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, que tendrá lugar del 28 de junio al 1 de julio.

Ha explicado que la agenda digital en España de las últimas décadas se ha visto dirigida por inversiones a infraestructuras, algo que ha llevado, según ella, a que el país sea uno de los líderes en Europa y el mundo en términos del despliegue de red: "Eso es muy importante para los próximos pasos a acometer".

Sin embargo, ha advertido de que España no está muy avanzada en otras áreas, como capacidades digitales, y que la pandemia ha hecho aflorar las fortalezas, como la conectividad y las infraestructuras, así como las áreas más desafiantes.

"Por esta razón hemos decidido dedicar un tercio de las inversiones previstas en el plan de recuperación de España para la digitalización específicamente, y hemos publicado una nueva agenda digital: la Agenda España Digital 2025 y hemos publicado seis planes específicos", ha añadido.

Asimismo, ha sostenido que debe ir acompañado de un análisis de cómo esto responde a los valores y a los principios constitucionales y a la protección de los derechos individuales y colectivos para cerrar la brecha generacional y territorial: "Estamos creando un enfoque humanista en la digitalización para forzar una mejor sociedad".

CARTA DE DERECHOS DIGITALES

Ha dicho que por esto están trabajando en una carta de derechos digitales, que ha sido sometida a consulta pública, tras congregar expertos para hablar de ellos, del que ha salido un primer borrador que presentarán en los debates europeos sobre los derechos digitales.

"Estamos convencidos de que tenemos que cerciorarnos de que aquellos derechos que tanto defendemos en el mundo analógico también quedan protegidos en la nueva realidad digital", ha afirmado.