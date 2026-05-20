La Cámara de Barcelona aborda los retos económicos del Alt Penedès junto a empresas de la comarca

El presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu, y el presidente de la Cámara en el Alt Penedès, Ferran Andreu, se han reunido este miércoles con representantes del tejido empresarial del Alt Penedès - CÁMARA DE BARCELONA

BARCELONA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu, y el presidente de la Cámara en el Alt Penedès, Ferran Andreu, se han reunido este miércoles con representantes del tejido empresarial del Alt Penedès para debatir sobre los retos económicos de la comarca.

El encuentro, celebrado en la Llotja de Mar de Barcelona, ha abordado algunos de los principales retos del territorio en materia de infraestructuras, recursos hídricos, comercio, turismo y modelo de crecimiento económico y formativo del territorio, así como su impacto en el tejido empresarial, informa la Cámara en un comunicado.

Durante la reunión, en el ámbito de las infraestructuras y la movilidad, por ejemplo, se ha evidenciado la preocupación por el impacto de los sistemas de transporte que atraviesan el territorio, especialmente en lo que se refiere a la conectividad y al funcionamiento de Rodalies.

Los participantes han coincidido en señalar déficits estructurales que condicionan la competitividad empresarial y que, según expresaron, generan una situación de dependencia a revertir.

La transición hídrica ha sido otros de los temas tratados y se ha destacado la importancia de la nueva desaladora del Foix como infraestructura clave para garantizar el suministro de agua a medio y largo plazo.