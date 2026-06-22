Cámara de Barcelona abordará el impacto de la movilidad en la competitividad en Osona (Barcelona)

Archivo - Fachada de la Cámara en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona en Osona (Barcelona) ha organizado una jornada sobre la movilidad sostenible y su impacto en la competitividad empresarial, que se celebrará el lunes en la sede territorial de la entidad en Vic (Barcelona), informa este lunes en un comunicado.

La sesión 'Com afecta la mobilitat a la teva empresa?' reunirá a empresas, expertos y actores del territorio para analizar los principales retos y oportunidades en este ámbito, y situará la movilidad como una "palanca estratégica" para captar y retener talento, mejorar el bienestar de los trabajadores y avanzar en la descarbonización.

La Cámara ha resaltado la importancia de la movilidad en un contexto en que cada vez más organizaciones tienen dificultades para encontrar y fidelizar profesionales, por lo cual son determinantes el tiempo de desplazamiento y la facilidad de acceso al lugar de trabajo.

Durante la jornada organizada junto al Consell Empresarial d'Osona (Cedo) y las oficinas de promoción económica de Osona y el Lluçanès, también se presentarán datos actualizados sobre la movilidad en Osona y los principales retos del tejido empresarial, y un mapa de recursos disponibles para las empresas.

Contará también con la explicación de casos de éxito y experiencias reales de empresas, como el Consorci Hospitalari de Vic, la pyme Some, IRIA Charge y Transbernal.