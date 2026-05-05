Cámara de Barcelona ajusta la previsión de crecimiento del PIB catalán (2,2%) por la crisis en Irán

El presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu, y el jefe del Gabinete de Estudios Económicos, Joan Ramon Rovira, en rueda de prensa para presentar el Informe trimestral de coyuntura económica catalana - EUROPA PRESS

BARCELONA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona ha revisado en dos décimas a la baja la previsión de crecimiento del PIB de Catalunya en 2026, hasta el 2,2%, y la inflación con un punto al alza en un punto, hasta el 3%, por el impacto de la guerra en Oriente Medio y sus "cicatrices".

Lo ha explicado el jefe del Gabinete de Estudios Económicos, Joan Ramon Rovira, junto al presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu, este martes en rueda de prensa para presentar el Informe trimestral de coyuntura económica catalana, elaborado en colaboración del AQR-Lab de la Universidad de Barcelona, que también indica un decrecimiento en las previsiones de 2027, con un aumento del PIB del 1,7%.

El cierre del canal de Ormuz ha provocado un aumento de los precios de la energía y ha situado la inflación interanual de marzo en el 3,1%, mientras que el informe alerta que si el conflicto en Irán se alarga en el tiempo los efectos serían más graves y la inflación podría llegar a situarse entre el 4% y el 5%, con un augmento del PIB de entre el 1,4% y el 1,6% en 2026.

En este sentido, Santacreu ha considerado que el repunte del petróleo y el gas es moderado y que Catalunya cuenta con una situación más favorable que otros lugares del mundo, ya que tiene una dependencia energética menor, debido al crecimiento de las renovables, al uso relativo de energía nuclear y un origen del gas y del petróleo bastante diversificado: "Da cierta tranquilidad".

Aun así, el estudio prevé que el impacto de la guerra en Oriente Medio será mucho menor que el de la guerra de Ucrania, que situó la inflación en el 10%, máximo histórico.

La Cámara explica que la anticipación de los mercados a una subida de los tipos ha provocado un repunte del euríbor hasta el 2,75% y asegura que el aumento de costes reduciría el poder adquisitivo de los hogares catalanes.

Con todo, Santacreu ha asegurado que la economía catalana "tiene la capacidad para resistir y avanzar" y Rovira ha señalado que el consumo interno será el motor para Catalunya mientras dure la problemática respecto a la energía, ya que ven que la ocupación sigue creciendo moderadamente y que los hogares catalanes cuentan con una tasa de ahorro alta.

EXPORTACIONES Y TURISMO

El estudio también destaca una caída de las exportaciones desde principios de año y Rovira ha explicado que este descenso se puede pronunciar, ya que las empresas se verían afectadas negativamente por el aumento de los costes del petróleo y de una demanda internacional más débil.

Aun así, Santacreu ha destacado que la exposición directa de Catalunya a los mercados de Oriente Medio "es muy limitada", ya que el peso de exportaciones en esta zona es del 2,5% sobre el total, aunque considera evidente que puede llegar a afectar a los precios y la competitividad de estas exportaciones.

Por otro lado, la Cámara también pone el foco en el sector del turismo catalán, que crece moderadamente y que se podría ver favorecido "por las tensiones en otros mercados competidores" siempre y cuando la actividad aérea no se encuentre con limitaciones por la falta de queroseno ni haya una reducción de demanda excesiva por el aumento de precios del transporte.

EMPLEO

Asimismo, el informe enfatiza que los sectores con más valor añadido como la informática y la comunicación, están aumentando más el empleo (7,7%), mientras que la hostelería lo ha hecho un 1,4% y el comercio cae un 0,3%.

Rovira ha afirmado que la "brecha de productividad" relativa de Catalunya en comparación con el resto de países europeos es extensiva a todos los sectores, por lo que la Cámara pide impulsar instrumentos de política económica que afecten a la productividad de todos los sectores, como la dimensión empresarial, la inversión en infraestructuras, formación, I+D y marco institucional.

Preguntados por el repunte de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) del último mes, Rovira ha considerado que no es una tendencia general y ha destacado la "evolución positiva del empleo".