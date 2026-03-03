La Cámara de Barcelona alerta de falta de conductores en el transporte de mercancías por carretera

Archivo - Una moto y varios coches circulan por la carretera de l’Arrabassada - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona ha alertado este martes de la "grave carencia" de conductores profesionales en el sector del transporte de mercancías por carretera, una problemática que amenaza la sostenibilidad del sector y representa un riesgo creciente para el conjunto de la economía y la cadena de suministro, en sus palabras.

El transporte de mercancías por carretera es un "pilar esencial" del sistema productivo, que concentra cerca del 80% de las mercancías que se mueven anualmente en España y un 5% del PIB del país, por lo que la corporación insta a diseñar un plan para atraer a nuevos profesionales al sector, informa en un comunicado.

En la última década, esta actividad ha crecido más de un 40%, impulsada por la recuperación económica, la expansión del comercio electrónico y las nuevas dinámicas de consumo y distribución.

Pese al futuro incremento del transporte ferroviario de mercancías, la demanda del camión "seguirá aumentando, especialmente en los trayectos metropolitanos de corta y media distancia".

A escala europea, se prevé que en 2028 falten cerca de 745.000 profesionales, mientras que en España ya hay más de 30.000 vacantes sin cubrir, una cifra que podría superar las 100.000 en pocos años si no se actúa con decisión.