La Cámara de Barcelona exige al Gobierno "una solución clara e inmediata" para Rodalies

Andén en la Estación de Fabra i Puig, a 26 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Renfe informaba a primera hora que se suspendía el servicio de Rodalies por incidencia en el centro de control de Adif en la Estació de França (Barcelona). Esta - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona ha exigido al Ministerio de Transportes "una solución clara e inmediata que resuelva los déficits acumulados durante décadas en aspectos básicos" de la red ferroviaria catalana y un calendario urgente de ejecución, en un comunicado este lunes.

El ente ha asegurado que la crisis demanda que se ponga "en primera línea de prioridad la seguridad de los viajeros y los trabajadores" y que se garantice el derecho a la movilidad de los ciudadanos.

"No deberíamos encontrarnos en la situación de tener que gestionar esta crisis sin precedentes, derivada de una evidente falta de inversión en nuestra red ferroviaria", ha afeado la corporación, que ha añadido que es el resultado de, textualmente, el déficit histórico de inversión durante décadas.

La Cámara ha dicho que es sorprendente que en el ecuador de la ejecución del Pla de Rodalies 2020-2030 sigue habiendo "una red poco resiliente, con claras carencias de robustez" y que las inversiones para garantizarlo no se han hecho.

Ha lamentado que tampoco hay una "respuesta específica y clara por parte del Ministerio de Transportes y Adif".