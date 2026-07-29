La Cámara de Barcelona gestiona 4,5 millones en fondos europeos que benefician a 5.350 empresas

Archivo - Sede de la Cámara de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona ha gestionado hasta ahora más de 4,5 millones de euros procedentes de fondos europeos que ya han beneficiado a más de 5.350 empresas, informa este miércoles en un comunicado.

Esta actividad se enmarca en iniciativas que en toda la Unión Europea (UE) han movilizado un presupuesto superior a 49,5 millones con impacto directo sobre las empresas.

ÁMBITOS ESTRATÉGICOS

Los proyectos cubren ámbitos estratégicos para el futuro de la economía catalana como el turismo sostenible, la transición energética, la adaptación al cambio climático o la economía azul.

Entre las iniciativas con más impacto está Cross-Re-Tour, proyecto dedicado a impulsar la participación de pymes en ferias internacionales para promocionar sus servicios dotado con 3,5 millones, de los que la Cámara ha gestionado 320.000 euros.

Del proyecto Medusa, impulsado para fomentar el turismo sostenible e innovador, la entidad ha gestionado 180.000 euros del total de 3,3 millones de euros con los que está dotado.

TOURBIT Y ENACT

Otras iniciativas de las que se han beneficiado empresas catalanas son Tourbit, para la transformación digital del sector turístico, o Enact, relacionada con la agroalimentación y la economía social.

Más allá de los recursos económicos, los proyectos han contribuido a reforzar el posicionamiento de la Cámara como "actor de referencia en la gestión de programas europeos, la transferencia de conocimiento y el acompañamiento de las empresas en sus procesos de transformación", destaca la entidad.