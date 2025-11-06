La Cámara de Barcelona impulsa un curso virtual para promover la adaptación al cambio climático

Archivo - Sede de la Cámara de Barcelona - CÁMARA DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona ha impulsado el curso virtual 'Life eCOadapt50: Adaptació local per al canvi climàtic', una iniciativa formativa para capacitar a empresas, profesionales y administraciones para afrontar los retos del cambio climático.

El programa se dirige especialmente a los sectores turístico, pesquero, agrícola y ganadero, considerados "especialmente vulnerables" ante los impactos ambientales y socioeconómicos del cambio climático, informa la entidad cameral en un comunicado este jueves.

Desarrollado en el marco del proyecto europeo Life eCOadapt50, el curso se realiza a través de la plataforma Moodle del Campus Virtual de Emprendeduría de la Cámara de Barcelona, desde donde los sectores y grupos de interés interesados pueden aprender y tomar conciencia sobre los riesgos climáticos y aplicar soluciones para prevenirlos.

El programa incluye contenidos transversales para comprender los conceptos y la terminología clave del cambio climático, identificar las causas y vulnerabilidades, explorar estrategias de adaptación y analizar buenas prácticas, así como conocer los mecanismos financieros y el papel del sector asegurador.

Asimismo, consta de un módulo general de 5 horas que ofrece formación básica sobre riesgos, impactos y medidas de adaptación mediante vídeos, materiales interactivos y autoevaluaciones, y módulos sectoriales de 30 minutos cada uno dedicados a cada ámbito específico.