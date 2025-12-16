La Cámara de Barcelona impulsa la incorporación de pymes a la FP

Archivo - Fachada de la Cámara de Comercio en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona y la Cámara de España han lanzado el programa 'Recolzament al Tutor/a de Pime' con el que prevé impulsar la incorporación de pymes a la Formación Profesional, informa este martes en un comunicado.

El programa cuenta con la colaboración de la fundación CaixaBank Dualiza y la Fundación Bertelsmann, y está cofinanciado por el Fondo Social Europeo+.

El programa se está desarrollando en la comarca del Vallès Oriental (Barcelona), y ofrece una tutoría mancomunada, profesionales para acompañar al tutor en los trabajos de prospección, coordinación con el centro educativo o apoyo en la planificación del aprendizaje, entre otros.

El presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, ha explicado que facilitar la transición a que las pymes asuman un papel formativo activo en la FP es "clave" para el éxito del modelo dual.

Además de la Cámara de Barcelona, participan en el programa las de Alicante, Gijón, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza, y se incorporan este año las de Girona, Sabadell (Barcelona), Sant Feliu de Guíxols (Girona), Terrassa (Barcelona), Alcoi (Alicante), Castellón, Orihuela (Alicante), Cáceres, Mallorca, Murcia y Navarra.