La Cámara de Barcelona impulsa sinergias entre 50 empresas de la construcción en el Vallès Oriental

Imagen del encuentro entre compañías del sector de la construcción organizado por la Cámara de Barcelona. - CÁMARA DE BARCELONA

BARCELONA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Barcelona en el Vallès Oriental ha organizado un encuentro con alrededor de 50 empresas y profesionales de la construcción, el ámbito inmobiliario y otros servicios técnicos y complementarios del sector como arquitectura o instalaciones, con el objetivo de crear sinergias entre ellos, detectar oportunidades y generar conexiones, informa la entidad este miércoles en un comunicado.

El encuentro se ha celebrado en Sant Celoni (Barcelona), en el marco del programa de 'networking' empresarial de la Xarxa de Negocis Cambra, una iniciativa de la Cámara de Barcelona para impulsar comunidades empresariales en diferentes puntos del territorio y promover reuniones y actividades.

La sesión incluyó una rueda de presentaciones y una dinámica de trabajo en grupos reducidos, con el objetivo de profundizar en las necesidades, proyectos y posibles colaboraciones de cada una.