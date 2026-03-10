La Cámara de Barcelona organiza una jornada para ayudar a los comercios a integrar la IA

Archivo - Fachada de la Cámara de Comercio en Barcelona, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona ha organizado una jornada el próximo 17 de marzo para ayudar a los comercios a integrar la inteligencia artificial (IA) en sus negocios, informa en un comunicado este martes.

La jornada se realizará en el Punt Retail de Granollers (Barcelona), una iniciativa de la Cámara de Barcelona que tiene el objetivo de fortalecer el comercio local.

La sesión mostrará "de forma clara y práctica" las oportunidades que ofrece esta tecnología al comercio y el turismo, con ejemplos reales y herramientas para el día a día de los negocios.

Además, enseñará a integrar la IA para "tomar decisiones más informadas, optimizar recursos y reforzar la propuesta de valor" ante los consumidores.

La Cámara ha señalado que la IA "se ha convertido en una herramienta clave" para el comercio local, ya que les ayuda a conocer mejor a sus clientes, optimizar procesos y adaptarse a los nuevos hábitos de consumo.