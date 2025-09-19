La Cámara de Barcelona pide una ley de comercio catalana más flexible e innovadora

Archivo - Fachada de la Cámara de Comercio en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Cree que el texto está "desfasado"

BARCELONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona ha pedido una ley de comercio catalana más flexible e innovadora para responder a los "nuevos formatos comerciales que se abren paso y que se tienen que regular".

Así ha reaccionado este jueves en un comunicado a la presentación del proyecto de modificación de la ley catalana de comercio de 2017 y del decreto de ordenación de locales comerciales de 2009.

Según la corporación, el texto de la ley, redactado hace cuatro años, ha quedado "desfasado", ya que el comercio es un sector muy dinámico y en constante cambio.

Ha considerado que ley establece "criterios imposibles de cumplir en los pequeños municipios y entornos rurales", como la obligación del comercio electrónico de garantizar un punto de entrega y recogida a menos de 500 metros del domicilio.

ELEMENTOS A AÑADIR

Asimismo, ha valorado que el texto debería incluir la regulación de modalidades comerciales emergentes, como los establecimientos efímeros o 'pop up'.

A su juicio, también debería incorporar "un marco regulador más ágil", que permita licencias simplificadas para actividades temporales, permisos dinámicos de ocupación de la vía pública y la puesta en marcha de pruebas piloto.

En el ámbito urbanístico, ha propuesto "criterios más flexibles" que faciliten la coexistencia de diversas actividades en un mismo local, incentivos para reactivar locales vacíos y la integración de formatos comerciales en equipamientos públicos.