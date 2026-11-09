La Cámara de Barcelona pide que la ley de derechos culturales garantice viabilidad y competitividad

Archivo - Fachada de la Cámara de Comercio en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona valora positivamente que Catalunya avance hacia una ley específica de derechos culturales, pero considera "imprescindible" que la futura normativa tenga en cuenta la realidad económica, empresarial y profesional del sector que hace posible la actividad cultural del país".

La corporación defiende que la garantía de los derechos culturales que contempla la ley, en fase de tramitación parlamentaria, vaya acompañada de un sistema cultural "fuerte, viable y sostenible, con financiación suficiente, proporcionalidad reguladora, seguridad jurídica y participación efectiva del tejido empresarial", informa en un comunicado este lunes.

La Cámara comparte el reconocimiento de la cultura como un bien esencial, un derecho de ciudadanía y un factor de cohesión social, pero recuerda que la cultura "también genera actividad económica, ocupación autónoma y empresarial, industria creativa, producción, distribución, exhibición, propiedad intelectual, innovación y proyección internacional".

La Cámara de Barcelona considera que empresas culturales, profesionales autónomos y equipamientos privados como salas de conciertos, cines, teatros, productoras, festivales, editoriales o galerías de arte "deben ser reconocidos desde esta ley como agentes imprescindibles del sistema cultural, y no sólo como destinatarios de nuevas obligaciones".

IA Y COMPROMISO DEL 2%

Asimismo, sostiene que el compromiso del 2% para cultura en los presupuestos de la Generalitat "debe ser real, finalista y verificable", y debe apostarse también por reforzar el mecenazgo, la colaboración público-privada y los circuitos de distribución y exhibición.

"El sector privado no debería asumir nuevas cargas de naturaleza pública sin disponer de los recursos, plazos y condiciones adecuadas", ha añadido la Cámara, que también valora que el proyecto de ley reconozca la protección frente al impacto de la inteligencia artificial (IA) sobre la propiedad intelectual y los derechos de imagen y reclama que se incorpore también la lucha contra la piratería digital.