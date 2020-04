La Cámara de Barcelona prepara encuentros telemáticos como el Tech Spirit

Canadell avisa de que las empresas no tienen los EPI y test necesarios para la vuelta de las actividades no esenciales

La Cámara de Comercio de Barcelona está preparando un programa de encuentros telemáticos con "la misma filosofía" que el Barcelona Tech Spirit, jornadas de emprendimiento que se organizaron para suplir la cancelación del Mobile World Congress (MWC) y sus programas paralelos, como el Four Years From Now (4Y4N).

En una entrevista del canal 3/24 recogida por Europa Press, el presidente de la Cámara de Barcelona, Joan Canadell, ha anunciado que organizarán reuniones virtuales con sectores económicos afectados por la crisis del coronavirus, para que definan "cuáles son las medidas que necesitan" para superarla.

La corporación hará de "dinamizador" y contribuirá a conducir estos debates sectoriales, además de, posteriormente, emplazar a las administraciones y a la sociedad civil a que lleven a cabo iniciativas propuestas por los agentes económicos.

"Unidos saldremos de ésta", ha defendido Canadell y ha llamado a empresas, trabajadores e instituciones a sumarse a las propuestas que puedan surgir de estos debates.

Barcelona Tech Spirit tuvo lugar del domingo 23 al jueves 27 de febrero, los días en los que tradicionalmente se celebra el MWC, y contó con la participación de más de 5.000 asistentes en el centenar de actividades y conferencias organizadas, la mayoría de ellas en la Llotja de Mar de la Cámara de Barcelona.

LAS EMPRESAS NO ESTÁN PREPARADAS

Canadell ha avisado de que las empresas no están preparadas con los equipos de protección (EPI) y test necesarios para la vuelta de este martes de las actividades no esenciales: "Es muy pronto".

Ha tildado de "buenista" que el Gobierno esté repartiendo mascarillas en el transporte público para los trabajadores que han vuelto a desplazarse a sus centros de trabajo.

"Es una medida que, en cualquier caso, yo la encuentro buenista pero poco eficaz porque la gente justamente hoy no ha ido a trabajar en Metro, ha ido a trabajar en coche por miedo", ha remarcado.

El presidente de la corporación barcelonesa ha considerado que estas mascarillas se tendrían que haber repartido en las compañías, para que los empresarios las hicieran llegar a sus trabajadores.

También ha criticado que no se han hecho test a aquellos ciudadanos que vuelvan a trabajar y puedan tener síntomas o crean que han podido pasar el Covid-19.

"Comenzar a trabajar de forma premeditada, sin test ni EPI adecuados no se tendría que haber hecho. Esto puede provocar una nueva recaída", ha expuesto.