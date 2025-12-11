La Cámara de Barcelona presenta un programa para ayudar a pymes a internacionalizarse

La Cámara de Barcelona del Maresme exhibe los casos de 2 empresas locales que exportan al exterior - CÁMARA DE BARCELONA

BARCELONA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La directora de Internacionalización de la Cámara de Barcelona, Mònica Prats, ha presentado en 'Exporta amb èxit', el nuevo programa de acompañamiento de la entidad cameral dirigido a pymes que quieren iniciar o consolidar su proceso de internacionalización.

Lo ha explicado en la jornada 'Del Maresme al món: el cas d'èxit de dues empreses locals amb projecció internacional', en la que ha puntualizado que el proyecto "combina método, herramientas y asesoramiento para las empresas participantes", informa la Cámara de Barcelona en un comunicado este jueves.

La sesión ha sido protagonizada por CP Aluart, especializada en la fabricación de tejidos técnicos de punto circular, y Labbox, centrada en la distribución de material, equipos y productos químicos para laboratorios: "Queremos que el caso de CP Aluart y Labbox no sea una excepción, sino el espejo en el que se puedan mirar otras muchas empresas del Maresme", ha subrayado Prats.

CP ALUART

En el caso de CP Aluart, su gerente, Pol Aluart, ha explicado cómo la empresa, fundada en 1993, ha pasado de un 8% de exportación en 2021 a un 41% de la facturación procedente de mercados internacionales en 2025.

Esta expansión, ha apuntado, está sustentada por "una cuidadosa selección de agentes comerciales, la participación en ferias sectoriales, alianzas con grandes multinacionales y el aprovechamiento de herramientas de apoyo", entre las que ha destacado como los estudios de mercado de la Cámara y el trabajo en red con asociaciones como Modacc o Texfor.

LABBOX

Por su parte, el ceo de Labbox, Juan Ramón Jiménez, ha apuntado que la compañía combina distribuidores con un modelo de "filiales comerciales virtuales" en países clave como Francia, Italia, Alemania y Holanda, desde donde opera con estructura fiscal propia, pero centralizando el almacén y servicio desde el Maresme.

Este enfoque le ha permitido concentrarse en menos clientes pero mayores, desarrollando relaciones de partnership a largo plazo y reforzando la rentabilidad de su área internacional.

Hoy, Labbox cuenta con más de 30.000 clientes en España y un 45% de sus ventas en el exterior, trabajando con unos 100 distribuidores en 50 países.