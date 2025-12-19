La Cámara de Barcelona prevé cerrar 2025 con un superávit operativo de más de un millón de euros

Archivo - Fachada de la Cámara de Comercio en Barcelona, a 5 de agosto de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Barcelona prevé cerrar 2025 con un superávit operativo superior al millón de euros y un incremento del 11% interanual de los ingresos, que a cierre del ejercicio anterior superaron los 29 millones de euros, ha informado este viernes en un comunicado.

La entidad ha destacado el alza del 5% de los ingresos de los servicios, así como la optimización del gasto respecto al año anterior, "lo que permite encarar 2026 con una gestión cuidadosa de los recursos económicos y afrontar la inversión en los diferentes proyectos de la Cámara", explica.

La previsión de cierre del ejercicio se ha aprobado en el Pleno de la Cámara de Barcelona, que también ha dado luz verde al presupuesto de más de 34 millones de euros para 2026, con un incremento previsto de los ingresos por actividad del 5%.

En los presupuestos para el año que viene, la entidad prevé destinar hasta 15 millones de euros a la formación, y otros 17 millones al desarrollo económico y empresarial, "con el foco puesto en las pymes, autónomos y emprendedores".

Durante el pleno, la entidad también ha aprobado invertir otros 2 millones de euros en el desarrollo corporativo, de los cuales la mitad, un millón de euros, se centrará en la modernización de infraestructuras, y la otra mitad en tecnología, y ha ampliado el margen de endeudamiento a largo plazo en 2 millones de euros.