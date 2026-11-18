Jornada 'Fer possible l'FP Dual a les petites empreses' en Granollers - CÁMARA DE BARCELONA

BARCELONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona ha impulsado la adopción de la FP Dual entre las pymes de la comarca del Vallès Oriental, en la que ha destacado la figura profesional de la tutoría mancomunada para apoyar a las empresas y autónomos que acogen alumnado en prácticas, informa en un comunicado este miércoles.

Lo ha hecho a través de la jornada 'Fer possible l'FP Dual a les petites empreses' organizada en Granollers (Barcelona) conjuntamente con el Servei Territorial d'Educació i Formació Professional al Maresme-Vallès Oriental del Departamento de Educación de la Generalitat.

En la sesión han participado el presidente de la Cámara en el Vallès Oriental, Pep Garcia, y los secretarios de Trabajo y de Formación Profesional de la Generalitat, Paco Ramos y Francesc Roca, y se enmarca en el programa de apoyo al tutor de micro y pequeñas empresas de la entidad.