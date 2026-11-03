La Cámara de Barcelona rechaza un hipotético corte prolongado de la alta velocidad Barcelona-Madrid

Archivo - Trenes AVE en la estación Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

BARCELONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona ha rechazado un corte prolongado de la línea de alta velocidad entre Barcelona y Madrid de entre 12 y 24 meses para obras de mejora, hipótesis que ha puesto sobre la mesa el Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

En un comunicado este martes, la corporación ha reclamado que se preserve el derecho a la movilidad de los usuarios y que la ausencia de una alternativa factible "hace indispensable planificar con cuidado las actuaciones" que se deban realizar.

La Cámara ha subrayado que las aerolíneas no podrían suplir la demanda actual de este corredor a pesar del impulso que dieron al puente aéreo tras el accidente de Adamuz (Córdoba).

Ha dicho que un corte prolongado de la línea debería considerar los 14,4 millones de viajes anuales que se hacen en el corredor, de los que 9 millones tienen origen o destino en ambas ciudades, lo que significaría 70 vuelos por sentido y día para hacer frente a la demanda.

"La alternativa por vía aérea, por lo tanto, no ofrece la capacidad suficiente, especialmente en el corto plazo", ha dicho la corporación, que ha añadido que sería inviable tanto por la inversión en recursos y aviones como por otras cuestiones relacionadas con el transporte aéreo.