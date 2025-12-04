La Cámara de Barcelona reivindica el valor del oficio y el comercio local en una campaña

Archivo - Fachada de la Cámara de Comercio en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona ha impulsado una iniciativa que tiene el objetivo de reivindicar el valor del oficio y el comercio local en una campaña, informa en un comunicado este jueves.

Bajo el lema 'El comerç és molt més que comerç', la iniciativa reconoce la figura del comerciante que "con tradición, dedicación y pasión contribuye a dinamizar cada ciudad".

La iniciativa da visibilidad a comerciantes de las poblaciones de Barcelona, Badalona, Castelldefels, El Prat de Llobregat, Granollers, Vic y Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

El objetivo es mostrar la relevancia social y cultural de un sector "capital y estratégico para el país", y señala que los establecimientos son, textualmente, un espacio de relación, de confianza y de cohesión comunitaria.

Se trata de un relato fotográfico que muestra "siete maneras de entender el oficio" basadas en la proximidad, la calidad, el trato humano, el traspaso de conocimientos entre generaciones y el arraigo en el territorio.