La Cámara de Barcelona se reúne con empresarios del Maresme para abordar los retos de la comarca

Burocracia, movilidad y vivienda centran el encuentro

BARCELONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu, y el presidente de la Cámara en el Maresme, David Anton, se han reunido este jueves con representantes del tejido empresarial de esta comarca para abordar acciones para favorecer el progreso económico del territorio, como la mejora de la movilidad, en concreto Rodalies, así como reducir la lentitud en la concesión de licencias o los problemas de acceso a la vivienda.

Santacreu y Anton han trasladado a los empresarios que la reducción de la burocracia y la transformación de la administración pública "es una de las reivindicaciones estratégicas de la Cámara y colabora activamente con las administraciones para avanzar hacia un sector público más ágil y eficiente", informa la entidad cameral en un comunicado.

Respecto a los problemas de conectividad, la red de ferrocarril, "que debería ser el revulsivo para reducir la dependencia excesiva del vehículo privado y fomentar el uso del transporte público", acumula deficiencias estructurales y puntuales en el servicio que impactan en el desarrollo económico del territorio, han asegurado los representantes empresariales.

En este sentido, la Cámara ha insistido en la reclamación de la puesta en circulación en la R1 de trenes largos (hasta 200 metros) durante las horas punta para afrontar con mayor eficiencia los picos de demanda.

También ha lamentado la escasez de oferta de vivienda, algo que "acaba tensionando los precios al alza" y provocando un impacto directo en el arraigo de la población en el territorio y la captación de talento, han advertido.

ASISTENTES

La reunión, celebrada en la Casa Llotja de Mar de Barcelona, ha contado con la participación, entre otros, del presidente del Barcelona Maresme Business Club y director general de SIRSA, Víctor Recoder, y el director de la empresa Kriter Software, Miquel Rey.

Han participado, asimismo, representantes del Consejo territorial de la Cámara en el Maresme: el business director of legal consulting en Talenom, Manel Fernández; el ceo de Cene Business Centers, Molras y Red Investment, Enric Romagosa; el ceo de Energow, Javier Lozano; el ceo de Inacces, David Marín; el presidente de la AEGP y administrador de C.P. Aluart S. L., Paulí Aluart; el responsable del grupo de Negocios de la Cámara en el Maresme, Ramón Álvarez, y el ceo de Arpe y presidente de Pimec Maresme-Barcelonès Nord, Joan Pera.