La Cámara de Barcelona en el Vallès Oriental impulsa una exposición sobre empresarias industriales

BARCELONA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Cámara de Barcelona en el Vallès Oriental y el Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC) han impulsado la exposición itinerante 'Dones empresàries industrials catalanes', que ha pasado por 26 centros educativos de secundaria, Bachillerato y formación profesional de 13 centros educativos de la comarca.
El objetivo de la iniciativa es difundir el legado de las empresarias catalanas pioneras, sensibilizar sobre la igualdad de género en la industria y acercar el mundo empresarial a las escuelas, informa la entidad cameral en un comunicado este martes.
Desde su inauguración en Can Muntanyola en octubre de 2024, la muestra, ideada por la Comisión de Economía Industrial del CEC, ha puesto en valor el papel y la contribución de 9 mujeres referentes catalanas que lideraron empresas industriales en épocas en las que la presencia femenina en este ámbito "era casi inexistente".
Entre ellas, destacan nombres como Margarita Rabasa, Tecla Sala, Àngela Roca y Teresa Amatller.
En concreto, algunos de los centros que han acogido la exposición son el instituto EMT Granollers, instituto Marta Estrada, la escuela EDUCEM, la escuela Pia Granollers, el instituto Carles Vallbona, el instituto Manolo Hugué, el instituto Torre de Malla o el instituto de Mollet, entre otros.