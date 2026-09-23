La Cámara de Barcelona en el Vallès Oriental presenta la implantación de la factura electrónica

Archivo - Fachada de la Cámara de Comercio en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona en el Vallès Oriental ha organizado una jornada el próximo 28 de septiembre en Sant Feliu de Codines (Barcelona) para ayudar a las empresas a implementar la factura electrónica, informa en un comunicado este miércoles.

El encuentro permitirá "conocer las claves e implicaciones de la entrada en vigor progresiva" de la factura electrónica y prepararse para su adaptación.

Durante la jornada se podrán esclarecer las principales dudas de esta herramienta, "que será clave en el proceso de transformación digital de las empresas".