La Cámara de Barcelona en el Vallès Oriental se reivindica como "punto de encuentro empresarial"

Los galardonados en el Dia de la Cambra de la Cámara de Barclona en el Vallès Oriental - CÁMARA DE BARCELONA

BARCELONA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona en el Vallès Oriental se ha reivindicado como "gran punto de encuentro empresarial" durante la celebración del Dia de la Cambra, que ha contado con más de 200 participantes, informa la corporación en un comunicado este miércoles.

La jornada se ha centrado en la inteligencia artificial y cómo aplicarla "con criterio, claridad y resultados tangibles".

Además, se han entregado los Reconeixements Cambra 2026 a Sagalés por su trayectoria empresarial; la Fundació El Xiprer por su compromiso social; Relats por la internacionalización; la Fundació Sanitaria Mollet por su innovación y sostenibilidad, y Abel Artesans por el comercio.