La Cámara de Girona se incorpora al programa que facilita el acceso de las pimes a la FP dual

Archivo - El presidente de la Cámara de Girona, Jaume Fàbrega, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Girona se ha sumado, con el impulso de la Cámara de España, la colaboración de la Fundación Caixabank Dualiza, la Fundación Bertelsmann y cofinanciación del Fondo Social Europeo+, al programa 'Apoyo al Tutor de Pymes y Micropymes', una iniciativa diseñada para facilitar la participación de las pequeñas empresas en el nuevo modelo de Formación Profesional (FP) dual.

El programa ofrece a las pymes la figura del tutor externo, un profesional con experiencia que acompaña al tutor de la empresa en diversas tareas: coordinación con el centro educativo, selección y seguimiento de los estudiantes, apoyo en la planificación de el aprendizaje y asistencia en gestiones administrativas, informa la entidad cameral en un comunicado.

Este acompañamiento permite que las pequeñas empresas asuman "con confianza su papel" como agentes formativos, superando barreras históricas como la carencia de personal, el desconocimiento del proceso o la burocracia.

"Este es el segundo curso escolar en el que las pymes y micropymes deben asumir un papel formativo activo en la FP, y el acompañamiento a los tutores es fundamental", explica el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet.

"EFICACIA"

El programa "ha demostrado su eficacia": en la edición 2025/2026, el 76% de las empresas participantes no había trabajado antes con FP dual.

Participan 18 Cámaras de Comercio: las de Alicante, Barcelona, Gijón, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza continúan su labor, mientras que este año se han incorporado las de Girona, Sabadell, Sant Feliu de Guíxols, Terrassa, Alcoy, Castellón, Orihuela, Cáceres, Mallorca, Murcia y Navarra.