La Cámara de Sabadell (Barcelona) acelerará 10 startups tecnológicas con el programa Impulsa Startup

Participantes del programa Impulsa Startup - CÁMARA DE SABADELL

BARCELONA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Sabadell (Barcelona) acelerará 10 startups tecnológicas del Vallès con el programa Impulsa Startup, que ofrece mentoría especializada, acompañamiento personalizado y tutorización para validar modelos de negocio y acelerar el crecimiento de los proyectos.

El programa cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo+ y la colaboración de la Cámara de España, Conector Startup Accelerator y Nuclio Founders, informa la Cámara de Sabadell en un comunicado este martes.

Las 10 startups impulsan innovación en IA, salud, educación, sostenibilidad e industria, aportando soluciones tecnológicas avanzadas que mejoran procesos, optimizan recursos y generan impacto social tangible.

Todas ellas proceden de municipios del área de influencia de la Cámara de Sabadell, reforzando el compromiso de la institución con el talento emprendedor y el desarrollo económico del territorio.

El programa finalizará en octubre de 2026 con la celebración de un Demo Day, donde las startups presentarán su evolución frente a un jurado formado por expertos e inversores y donde se repartirán premios de hasta 4.800 euros.

El proyecto ganador obtendrá la oportunidad de participar en la final nacional dentro del 4YFN, en el marco del Mobile World Congress, con la posibilidad de optar a un premio de hasta 12.000 euros, mientras que todos los participantes también optarán a ocupar uno de los espacios gratuitos de Coworking que la Cámara de Sabadell tiene en su edificio, mediante un convenio con el Banc Sabadell.

El presidente de la Cámara, Ramon Alberich, ha destacado la apuesta innovadora de las startups seleccionadas, así como su arraigo en el territorio, un factor que "refuerza el ecosistema de emprendimiento e innovación de la demarcación".