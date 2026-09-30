La Cámara de Sabadell (Barcelona) cifra en 11,7% el consumo final de energía renovable en Catalunya

Imagen del presidente del comité ejecutivo de la Cámara de Sabadell (Barcelona), Ramón Alberich. - CÁMARA DE SABADELL

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Sabadell (Barcelona) ha alertado de que "solo" el 11,7% del consumo final de energía de Catalunya proviene de fuentes renovables, lejos de los objetivos marcados para 2030, mientras que en el ámbito eléctrico cubren un 21,6% de la demanda.

Son datos de la 'Radiografia de la Transició Energètica', elaborada por la Oficina de Transició Energètica de la cámara, que ha analizado el estado de descarbonización en Catalunya y el Vallès Occidental, y que ha destacado que la transición energética "se ha convertido en un factor clave para la competitividad de las empresas", ha explicado la entidad este miércoles en un comunicado.

Ha afirmado que el autoconsumo, la eficiencia energética y la generación de energía renovable son herramientas estratégicas para garantizar unos costes energéticos más estables, en un contexto marcado por la elevada dependencia energética exterior de Catalunya y la volatilidad de precios y riesgos geopolíticos.

El informe también ha identificado los sectores del transporte y de la industria, que concentran el mayores consumos de energía y emisiones de gases de efecto invernadero, como los principales ámbitos de actuación para conseguir los compromisos climáticos.

Finalmente, ha instado a impulsar la renovación del parque de vivienda de Catalunya, que está construido en su mayor parte antes de la entrada en vigor de las actuales exigencias de eficiencia energética, y avanzar así hacia un "parque inmobiliario de cero emisiones".