La Cámara de Sabadell (Barcelona) impulsa la sostenibilidad en el comercio

BARCELONA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Sabadell (Barcelona) ha celebrado la segunda sesión del ciclo 'Ciutats Sostenibles', que se ha centrado en la sostenibilidad del comercio, informa en un comunicado este martes.

La sesión se ha centrado en definir una hoja de ruta participativa con recomendaciones prácticas para avanzar hacia un comercio local más sostenible e innovador.

La sesión ha contado con la intervención de la experta en sostenibilidad del Institut Cerdà Tània da Silva, que ha abordado los retos del comercio local y ha subrayado que la sostenibilidad es un factor a tener en cuenta en la viabilidad a largo plazo.

Ha subrayado la importancia de un diagnóstico inicial del comercio para poder plantear soluciones concretas como la diversificación de la actividad, la transformación de la venta en servicios, la cooperación entre comercios y el desarrollo de proyectos colaborativos.

También ha participado la responsable de sostenibilidad ambiental y social de Veritas, Carla Van Esso, que ha explicado la experiencia de la empresa y su modelo de gobernanza.