La Cámara de Tarragona y CaixaBank colaboran para reforzar la internacionalización de empresas

La presidenta de la Cámara, Laura Roigé, y el director territorial de CaixaBank en Catalunya, Josep Maria González - CÁMARA DE TARRAGONA

TARRAGONA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Tarragona y CaixaBank han firmado un acuerdo de patrocinio para promover iniciativas que contribuyan a reforzar la cometitividad, la internacionalización y la dinamización empresarial de la demarcación, informa la Cámara en un comunicado.

La presidenta de la Cámara, Laura Roigé, y el director territorial de CaixaBank en Catalunya, Josep Maria González, han firmado este jueves el convenio, con el que CaixaBank se convierte en patrocinador principal de un conjunto de actividades impulsadas por la corporación.

El objetivo es ofrecer herramientas, conocimiento y espacios de relación a las empresas del territorio, poniendo el foco en ámbitos clave como el acceso a nuevos mercados, asesoramiento especializado, networking y reconocimiento a las buenas prácticas empresariales.

Entre las actuaciones previstas se incluyen las jornadas país y los seminarios de información sobre mercados internacionales, el servicio de asesoramiento en internacionalización, el programa Cambra África Markets 2026, las misiones comerciales multisectoriales y los Premis Cambra de Tarragona 2026.

Para González, este acuerdo permite continuar junto a las empresas tarraconenses "en un momento en el que la internacionalización, la innovación y la capacidad de adaptación son factores decisivos para crecer y ganar competitividad".

Roigé ha valorado el apoyo de entidades comprometidas con el desarrollo económico de la demarcación: "Este patrocinio contribuye a reforzar la actividad de la Cámara y a ampliar las oportunidades que ponemos a disposición de las empresas".