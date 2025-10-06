La Cámara de Tarragona dará apoyo internacional a las Cámaras de Aragón. - CÁMARA DE TARRAGONA

TARRAGONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Tarragona ha apuntado este lunes que ofrecerá su experiencia en la organización de misiones comerciales al servicio de las Cámaras aragonesas de Zaragoza, Teruel y Huesca, informa en un comunicado.

Lo ha afirmado tras el acuerdo suscrito por ambas instituciones en la Casa de la Punxa, sede de la Corporación tarraconense, a fin de impulsar la internacionalización de las empresas de los respectivos ámbitos camerales.

Los presidentes de las Cámaras aragonesas han sido recibidos por la presidenta de la Cámara, Laura Roigé, que les ha puesto al día de las acciones que desarrolla la Corporación tarraconense y les ha invitado a realizar una visita guiada en golondrina por el Port de Tarragona.

Esta colaboración en la que toma parte el Área de Internacional de la Cámara de Tarragona, dirigida por Roberto Barros, se materializará con acciones como la organización de un conjunto de misiones comerciales conjuntas, como ya hace la entidad tarraconense con la Cámara de Valencia y la de Guipúzcoa.

De aquí hasta final de año, la Corporación tarraconense organizará 8 misiones comerciales presenciales y multisectoriales en más de 14 países, la mayoría en África y también en América y Asia.