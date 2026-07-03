La Cámara de Terrassa (Barcelona) abre la convocatoria del Programa de Suport al Comerç Minorista

BARCELONA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Terrassa (Barcelona) ha abierto una nueva convocatoria del Programa de Suport al Comerç Minorista 2026, una iniciativa dirigida a pymes, micropymes y profesionales autónomos del sector del comercio al por menor de la demarcación territorial de la corporación.

El programa consiste en un diagnóstico gratuito de innovación comercial, con el análisis individualizado de cada establecimiento participante y un informe final con sugerencias de mejorar de la competitividad, informa la Cámara este viernes en un comunicado.

Los comercios que se acojan al programa dispondrán de un análisis en profundidad para identificar los puntos fuertes y débiles de su negocio y los aspectos de mejora.

Las solicitudes se pueden presentar hasta el 20 de noviembre y las plazas se otorgarán por orden de solicitud hasta cubrir los 21 diagnósticos disponibles en esta edición.

El programa, gestionado por la Cámara de Terrassa, es subvencionado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y la Secretaría de Estado de Comercio, en el marco del Programa de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista, por lo que la participación es gratuita para los comercios admitidos.

La responsable del Área de Comercio de la Cámara, Elisenda Moncada, ha destacado que el programa permite a los establecimientos disponer de una "mirada externa y profesional sobre su negocio, con sugerencias concretas y aplicables".

Además, ha explicado que la formación este año pone el foco en "cuestiones muy actuales para el comercio", como la visibilidad en las nuevas búsquedas digitales, la gestión de las reseñas y el uso práctico de la inteligencia artificial para reforzar la confianza y relación con la clientela.

BENEFICIARIOS

En 2025, un total de 21 comercios participaron en este programa: los sectores más destacados fueron ropa y complementos en primer lugar (23,8%), seguido de librería (19,05%), y alimentación, floristería, deporte y óptica fueron otros de los ámbitos presentes.

Por poblaciones, participaron establecimientos de Terrassa (9), Rubí (6), Sant Cugat (3), Olesa de Montserrat (1), Castellbisbal (1) y Ullastrell (1).

Desde 2004, año en que la corporación terrassense inició este programa, hasta la última edición de 2025, un total de 627 establecimientos de la demarcación se han beneficiado.