La Cámara de Terrassa (Barcelona) acelera 10 proyectos tecnológicos en una nueva 'Impulsa Startup' - CÁMARA DE TERRASSA

BARCELONA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Terrassa (Barcelona) ha iniciado la tercera edición del programa 'Impulsa Startup', en la que acelera 10 proyectos empresariales innovadores, en un proceso que se prolongará durante tres meses con sesiones de acompañamiento y mentoría.

La iniciativa, coordinada por la Cámara de España y cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), ofrece un recorrido a medida según la fase de cada proyecto y una jornada final de Demo Day con acceso a inversores, informa la entidad cameral egarense en un comunicado este martes.

Entre las novedades de este año destaca la celebración de dos convocatorias de 'Impulsa Startup' --la segunda arrancará en junio--, por lo que este 2026, desde la Cámara de Terrassa se acelerarán 20 proyectos emprendedores, 8 más que en 2025.

La responsable del Servicio de Emprendeduría de la Cámara de Terrassa, Montse Junyent, ha destacado el refuerzo de los mentores: "Hemos integrado una persona experta en marketing para tener mentores en ámbitos complementarios y así poder ofrecer un recorrido integral a los proyectos".

Los tutores camerales junto con los mentores realizan un acompañamiento estratégico a medida para cada equipo.

ACOMPAÑAMIENTO HOLÍSTICO

Durante los próximos meses, los equipos seleccionados recibirán mentorías personalizadas y acompañamiento por parte de tutores camerales y expertos en áreas clave como la estrategia de negocio, el marketing, las finanzas, el desarrollo de clientes, la internacionalización y el acceso a financiación.

"Apostamos por una propuesta de alto valor para las startups que ponga el acento tanto en la escalabilidad como en el acceso a inversión real", ha explicado Junyent.

El programa culminará el 18 de junio de 2026 con el Demo Day, donde los emprendedores presentarán la evolución de los proyectos frente a inversores y un jurado especializado.

La propuesta ganadora recibirá un premio en metálico de hasta 4.800 euros y podrá acceder a la final nacional del programa 'Impulsa Startup' dentro del 4 Years From Now (4YFN) 2027, evento sobre empresas emergentes paralelo al Mobile World Congress (MWC), donde podrá optar a un premio adicional de hasta 12.000 euros.

SAAS, COSMÉTICA Y SALUD

En esta tercera edición, las aplicaciones de software en la nube (SaaS), la cosmética y la salud son ámbitos que destacan de los proyectos a acelerar.

En cuanto al ámbito territorial, Sant Cugat del Vallès y Terrassa concentran el grueso de los equipos seleccionados, entre los que también se encuentra un proyecto de Matadepera.